COAL প্রাইস (COAL)
COAL(COAL) বর্তমানে 0.00516774USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 107.90KUSD। COAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ COAL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। COAL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, COAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00020475 ছিল।
গত 30 দিনে, COAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020576349 ছিল।
গত 60 দিনে, COAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0026610016 ছিল।
গত 90 দিনে, COAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.025334210481101544 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00020475
|+4.13%
|30 দিন
|$ +0.0020576349
|+39.82%
|60 দিন
|$ -0.0026610016
|-51.49%
|90 দিন
|$ -0.025334210481101544
|-83.05%
COAL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.06%
+4.13%
+33.96%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.
