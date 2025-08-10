Cluster প্রাইস (CLSTR)
Cluster(CLSTR) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 358.83KUSD। CLSTR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CLSTR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CLSTR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cluster থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Cluster থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Cluster থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Cluster থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.43%
|30 দিন
|$ 0
|-12.11%
|60 দিন
|$ 0
|-7.60%
|90 দিন
|$ 0
|--
Cluster এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.19%
+0.43%
+19.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement. A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Cluster (CLSTR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CLSTRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 CLSTR থেকে VND
₫--
|1 CLSTR থেকে AUD
A$--
|1 CLSTR থেকে GBP
￡--
|1 CLSTR থেকে EUR
€--
|1 CLSTR থেকে USD
$--
|1 CLSTR থেকে MYR
RM--
|1 CLSTR থেকে TRY
₺--
|1 CLSTR থেকে JPY
¥--
|1 CLSTR থেকে ARS
ARS$--
|1 CLSTR থেকে RUB
₽--
|1 CLSTR থেকে INR
₹--
|1 CLSTR থেকে IDR
Rp--
|1 CLSTR থেকে KRW
₩--
|1 CLSTR থেকে PHP
₱--
|1 CLSTR থেকে EGP
￡E.--
|1 CLSTR থেকে BRL
R$--
|1 CLSTR থেকে CAD
C$--
|1 CLSTR থেকে BDT
৳--
|1 CLSTR থেকে NGN
₦--
|1 CLSTR থেকে UAH
₴--
|1 CLSTR থেকে VES
Bs--
|1 CLSTR থেকে CLP
$--
|1 CLSTR থেকে PKR
Rs--
|1 CLSTR থেকে KZT
₸--
|1 CLSTR থেকে THB
฿--
|1 CLSTR থেকে TWD
NT$--
|1 CLSTR থেকে AED
د.إ--
|1 CLSTR থেকে CHF
Fr--
|1 CLSTR থেকে HKD
HK$--
|1 CLSTR থেকে MAD
.د.م--
|1 CLSTR থেকে MXN
$--
|1 CLSTR থেকে PLN
zł--
|1 CLSTR থেকে RON
лв--
|1 CLSTR থেকে SEK
kr--
|1 CLSTR থেকে BGN
лв--
|1 CLSTR থেকে HUF
Ft--
|1 CLSTR থেকে CZK
Kč--
|1 CLSTR থেকে KWD
د.ك--
|1 CLSTR থেকে ILS
₪--