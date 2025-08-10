Circle USYC প্রাইস (USYC)
Circle USYC(USYC) বর্তমানে 1.095USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 411.31MUSD। USYC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USYC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USYC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Circle USYC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Circle USYC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020933115 ছিল।
গত 60 দিনে, Circle USYC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0029847510 ছিল।
গত 90 দিনে, Circle USYC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0083111975348944 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ +0.0020933115
|+0.19%
|60 দিন
|$ -0.0029847510
|-0.27%
|90 দিন
|$ +0.0083111975348944
|+0.76%
Circle USYC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.00%
+0.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Circle USYC (USYC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USYCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 USYC থেকে VND
₫28,814.925
|1 USYC থেকে AUD
A$1.67535
|1 USYC থেকে GBP
￡0.8103
|1 USYC থেকে EUR
€0.93075
|1 USYC থেকে USD
$1.095
|1 USYC থেকে MYR
RM4.6428
|1 USYC থেকে TRY
₺44.53365
|1 USYC থেকে JPY
¥160.965
|1 USYC থেকে ARS
ARS$1,450.3275
|1 USYC থেকে RUB
₽87.58905
|1 USYC থেকে INR
₹96.0534
|1 USYC থেকে IDR
Rp17,661.28785
|1 USYC থেকে KRW
₩1,520.8236
|1 USYC থেকে PHP
₱62.14125
|1 USYC থেকে EGP
￡E.53.1513
|1 USYC থেকে BRL
R$5.94585
|1 USYC থেকে CAD
C$1.50015
|1 USYC থেকে BDT
৳132.8673
|1 USYC থেকে NGN
₦1,676.87205
|1 USYC থেকে UAH
₴45.23445
|1 USYC থেকে VES
Bs140.16
|1 USYC থেকে CLP
$1,057.77
|1 USYC থেকে PKR
Rs310.2792
|1 USYC থেকে KZT
₸590.9277
|1 USYC থেকে THB
฿35.3904
|1 USYC থেকে TWD
NT$32.7405
|1 USYC থেকে AED
د.إ4.01865
|1 USYC থেকে CHF
Fr0.876
|1 USYC থেকে HKD
HK$8.5848
|1 USYC থেকে MAD
.د.م9.8988
|1 USYC থেকে MXN
$20.33415
|1 USYC থেকে PLN
zł3.9858
|1 USYC থেকে RON
лв4.76325
|1 USYC থেকে SEK
kr10.47915
|1 USYC থেকে BGN
лв1.82865
|1 USYC থেকে HUF
Ft371.5554
|1 USYC থেকে CZK
Kč22.9731
|1 USYC থেকে KWD
د.ك0.333975
|1 USYC থেকে ILS
₪3.75585