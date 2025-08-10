USYC সম্পর্কে আরও

Circle USYC লোগো

Circle USYC প্রাইস (USYC)

Circle USYC (USYC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.095
$1.095$1.095
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে Circle USYC (USYC) এর প্রাইস

Circle USYC(USYC) বর্তমানে 1.095USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 411.31MUSD। USYC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Circle USYC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
Circle USYC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USYC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USYC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Circle USYC (USYC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Circle USYC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Circle USYC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020933115 ছিল।
গত 60 দিনে, Circle USYC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0029847510 ছিল।
গত 90 দিনে, Circle USYC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0083111975348944 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.00%
30 দিন$ +0.0020933115+0.19%
60 দিন$ -0.0029847510-0.27%
90 দিন$ +0.0083111975348944+0.76%

Circle USYC (USYC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Circle USYC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.095$ 1.095

$ 1.095$ 1.095

$ 1.12$ 1.12

Circle USYC (USYC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 411.31M$ 411.31M

----

375.53M 375.53M

Circle USYC (USYC) কী?

USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

Circle USYC (USYC) এর টোকেনোমিক্স

Circle USYC (USYC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USYCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

USYC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 USYC থেকে VND
28,814.925
1 USYC থেকে AUD
A$1.67535
1 USYC থেকে GBP
0.8103
1 USYC থেকে EUR
0.93075
1 USYC থেকে USD
$1.095
1 USYC থেকে MYR
RM4.6428
1 USYC থেকে TRY
44.53365
1 USYC থেকে JPY
¥160.965
1 USYC থেকে ARS
ARS$1,450.3275
1 USYC থেকে RUB
87.58905
1 USYC থেকে INR
96.0534
1 USYC থেকে IDR
Rp17,661.28785
1 USYC থেকে KRW
1,520.8236
1 USYC থেকে PHP
62.14125
1 USYC থেকে EGP
￡E.53.1513
1 USYC থেকে BRL
R$5.94585
1 USYC থেকে CAD
C$1.50015
1 USYC থেকে BDT
132.8673
1 USYC থেকে NGN
1,676.87205
1 USYC থেকে UAH
45.23445
1 USYC থেকে VES
Bs140.16
1 USYC থেকে CLP
$1,057.77
1 USYC থেকে PKR
Rs310.2792
1 USYC থেকে KZT
590.9277
1 USYC থেকে THB
฿35.3904
1 USYC থেকে TWD
NT$32.7405
1 USYC থেকে AED
د.إ4.01865
1 USYC থেকে CHF
Fr0.876
1 USYC থেকে HKD
HK$8.5848
1 USYC থেকে MAD
.د.م9.8988
1 USYC থেকে MXN
$20.33415
1 USYC থেকে PLN
3.9858
1 USYC থেকে RON
лв4.76325
1 USYC থেকে SEK
kr10.47915
1 USYC থেকে BGN
лв1.82865
1 USYC থেকে HUF
Ft371.5554
1 USYC থেকে CZK
22.9731
1 USYC থেকে KWD
د.ك0.333975
1 USYC থেকে ILS
3.75585