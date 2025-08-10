ChainBounty প্রাইস (BOUNTY)
ChainBounty(BOUNTY) বর্তমানে 0.04533793USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.93MUSD। BOUNTY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BOUNTY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOUNTY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ChainBounty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00098826 ছিল।
গত 30 দিনে, ChainBounty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012551715 ছিল।
গত 60 দিনে, ChainBounty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011436039 ছিল।
গত 90 দিনে, ChainBounty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00834772041685958 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00098826
|+2.23%
|30 দিন
|$ +0.0012551715
|+2.77%
|60 দিন
|$ -0.0011436039
|-2.52%
|90 দিন
|$ -0.00834772041685958
|-15.54%
ChainBounty এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.03%
+2.23%
+1.68%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Operating on blockchain technology, Sentinel Protocol harnesses collective cyber security intelligence to protect crypto assets against hackers, scams and fraud.
ChainBounty (BOUNTY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BOUNTYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BOUNTY থেকে VND
₫1,193.06762795
|1 BOUNTY থেকে AUD
A$0.0693670329
|1 BOUNTY থেকে GBP
￡0.0335500682
|1 BOUNTY থেকে EUR
€0.0385372405
|1 BOUNTY থেকে USD
$0.04533793
|1 BOUNTY থেকে MYR
RM0.1922328232
|1 BOUNTY থেকে TRY
₺1.8438936131
|1 BOUNTY থেকে JPY
¥6.66467571
|1 BOUNTY থেকে ARS
ARS$60.050088285
|1 BOUNTY থেকে RUB
₽3.6265810207
|1 BOUNTY থেকে INR
₹3.9770432196
|1 BOUNTY থেকে IDR
Rp731.2568331079
|1 BOUNTY থেকে KRW
₩62.9689442184
|1 BOUNTY থেকে PHP
₱2.5729275275
|1 BOUNTY থেকে EGP
￡E.2.2007031222
|1 BOUNTY থেকে BRL
R$0.2461849599
|1 BOUNTY থেকে CAD
C$0.0621129641
|1 BOUNTY থেকে BDT
৳5.5013044262
|1 BOUNTY থেকে NGN
₦69.4300526227
|1 BOUNTY থেকে UAH
₴1.8729098883
|1 BOUNTY থেকে VES
Bs5.80325504
|1 BOUNTY থেকে CLP
$43.79644038
|1 BOUNTY থেকে PKR
Rs12.8469558448
|1 BOUNTY থেকে KZT
₸24.4670673038
|1 BOUNTY থেকে THB
฿1.4653218976
|1 BOUNTY থেকে TWD
NT$1.355604107
|1 BOUNTY থেকে AED
د.إ0.1663902031
|1 BOUNTY থেকে CHF
Fr0.036270344
|1 BOUNTY থেকে HKD
HK$0.3554493712
|1 BOUNTY থেকে MAD
.د.م0.4098548872
|1 BOUNTY থেকে MXN
$0.8419253601
|1 BOUNTY থেকে PLN
zł0.1650300652
|1 BOUNTY থেকে RON
лв0.1972199955
|1 BOUNTY থেকে SEK
kr0.4338839901
|1 BOUNTY থেকে BGN
лв0.0757143431
|1 BOUNTY থেকে HUF
Ft15.3840664076
|1 BOUNTY থেকে CZK
Kč0.9511897714
|1 BOUNTY থেকে KWD
د.ك0.01382806865
|1 BOUNTY থেকে ILS
₪0.1555090999