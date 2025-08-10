CFGI প্রাইস (CFGI)
CFGI(CFGI) বর্তমানে 0.00101885USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.33MUSD। CFGI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CFGI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CFGI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CFGI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CFGI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000778011 ছিল।
গত 60 দিনে, CFGI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001566753 ছিল।
গত 90 দিনে, CFGI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004228909556322544 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.82%
|30 দিন
|$ -0.0000778011
|-7.63%
|60 দিন
|$ +0.0001566753
|+15.38%
|90 দিন
|$ +0.0004228909556322544
|+70.96%
CFGI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.45%
-3.82%
-0.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success.
