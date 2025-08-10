c0x প্রাইস (CZRX)
c0x(CZRX) বর্তমানে 0.0055226USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 765.12KUSD। CZRX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CZRX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CZRX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, c0x থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00018409 ছিল।
গত 30 দিনে, c0x থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004073061 ছিল।
গত 60 দিনে, c0x থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000864783 ছিল।
গত 90 দিনে, c0x থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00073955177649689 ছিল।
c0x এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.54%
+3.44%
+17.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Compound protocol balance token
c0x (CZRX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CZRXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CZRX থেকে VND
₫145.327219
|1 CZRX থেকে AUD
A$0.008449578
|1 CZRX থেকে GBP
￡0.004086724
|1 CZRX থেকে EUR
€0.00469421
|1 CZRX থেকে USD
$0.0055226
|1 CZRX থেকে MYR
RM0.023415824
|1 CZRX থেকে TRY
₺0.224604142
|1 CZRX থেকে JPY
¥0.8118222
|1 CZRX থেকে ARS
ARS$7.3146837
|1 CZRX থেকে RUB
₽0.441752774
|1 CZRX থেকে INR
₹0.484442472
|1 CZRX থেকে IDR
Rp89.074181078
|1 CZRX থেকে KRW
₩7.670228688
|1 CZRX থেকে PHP
₱0.31340755
|1 CZRX থেকে EGP
￡E.0.268067004
|1 CZRX থেকে BRL
R$0.029987718
|1 CZRX থেকে CAD
C$0.007565962
|1 CZRX থেকে BDT
৳0.670112284
|1 CZRX থেকে NGN
₦8.457254414
|1 CZRX থেকে UAH
₴0.228138606
|1 CZRX থেকে VES
Bs0.7068928
|1 CZRX থেকে CLP
$5.3348316
|1 CZRX থেকে PKR
Rs1.564883936
|1 CZRX থেকে KZT
₸2.980326316
|1 CZRX থেকে THB
฿0.178490432
|1 CZRX থেকে TWD
NT$0.16512574
|1 CZRX থেকে AED
د.إ0.020267942
|1 CZRX থেকে CHF
Fr0.00441808
|1 CZRX থেকে HKD
HK$0.043297184
|1 CZRX থেকে MAD
.د.م0.049924304
|1 CZRX থেকে MXN
$0.102554682
|1 CZRX থেকে PLN
zł0.020102264
|1 CZRX থেকে RON
лв0.02402331
|1 CZRX থেকে SEK
kr0.052851282
|1 CZRX থেকে BGN
лв0.009222742
|1 CZRX থেকে HUF
Ft1.873928632
|1 CZRX থেকে CZK
Kč0.115864148
|1 CZRX থেকে KWD
د.ك0.001684393
|1 CZRX থেকে ILS
₪0.018942518