BOOKUSD প্রাইস (BUD)
BOOKUSD(BUD) বর্তমানে 1.018USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 73.51KUSD। BUD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BUD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BOOKUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.038517554561334 ছিল।
গত 30 দিনে, BOOKUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0709892120 ছিল।
গত 60 দিনে, BOOKUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0374715620 ছিল।
গত 90 দিনে, BOOKUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.038517554561334
|-3.64%
|30 দিন
|$ -0.0709892120
|-6.97%
|60 দিন
|$ +0.0374715620
|+3.68%
|90 দিন
|$ 0
|--
BOOKUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.04%
-3.64%
-6.91%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.
