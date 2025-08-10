GUILD সম্পর্কে আরও

BlockchainSpace প্রাইস (GUILD)

BlockchainSpace (GUILD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0070552
$0.0070552
+3.10%1D
আজকে BlockchainSpace (GUILD) এর প্রাইস

BlockchainSpace(GUILD) বর্তমানে 0.0070552USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.21MUSD। GUILD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

BlockchainSpace এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.18%
BlockchainSpace এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
455.49M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GUILD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GUILD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ BlockchainSpace (GUILD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, BlockchainSpace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00021718 ছিল।
গত 30 দিনে, BlockchainSpace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0058133726 ছিল।
গত 60 দিনে, BlockchainSpace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0568710055 ছিল।
গত 90 দিনে, BlockchainSpace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0062459750400778529 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00021718+3.18%
30 দিন$ +0.0058133726+82.40%
60 দিন$ +0.0568710055+806.09%
90 দিন$ +0.0062459750400778529+771.85%

BlockchainSpace (GUILD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

BlockchainSpace এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00683802
$ 0.007099
$ 1.79
+0.55%

+3.18%

+17.73%

BlockchainSpace (GUILD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.21M
--
455.49M
BlockchainSpace (GUILD) কী?

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

BlockchainSpace (GUILD) এর টোকেনোমিক্স

BlockchainSpace (GUILD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GUILDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

