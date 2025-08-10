Blockchain Web Services প্রাইস (BWS)
Blockchain Web Services(BWS) বর্তমানে 0.00104279USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 104.37KUSD। BWS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BWS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BWS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Blockchain Web Services থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Blockchain Web Services থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002396055 ছিল।
গত 60 দিনে, Blockchain Web Services থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000335134 ছিল।
গত 90 দিনে, Blockchain Web Services থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00171560430006134 ছিল।
Blockchain Web Services এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.18%
+4.75%
+18.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone.
Blockchain Web Services (BWS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BWSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BWS থেকে VND
₫27.44101885
|1 BWS থেকে AUD
A$0.0015954687
|1 BWS থেকে GBP
￡0.0007716646
|1 BWS থেকে EUR
€0.0008863715
|1 BWS থেকে USD
$0.00104279
|1 BWS থেকে MYR
RM0.0044214296
|1 BWS থেকে TRY
₺0.0424102693
|1 BWS থেকে JPY
¥0.15329013
|1 BWS থেকে ARS
ARS$1.381175355
|1 BWS থেকে RUB
₽0.0834127721
|1 BWS থেকে INR
₹0.0914735388
|1 BWS থেকে IDR
Rp16.8191911937
|1 BWS থেকে KRW
₩1.4483101752
|1 BWS থেকে PHP
₱0.0591783325
|1 BWS থেকে EGP
￡E.0.0506170266
|1 BWS থেকে BRL
R$0.0056623497
|1 BWS থেকে CAD
C$0.0014286223
|1 BWS থেকে BDT
৳0.1265321386
|1 BWS থেকে NGN
₦1.5969181781
|1 BWS থেকে UAH
₴0.0430776549
|1 BWS থেকে VES
Bs0.13347712
|1 BWS থেকে CLP
$1.00733514
|1 BWS থেকে PKR
Rs0.2954849744
|1 BWS থেকে KZT
₸0.5627520514
|1 BWS থেকে THB
฿0.0337029728
|1 BWS থেকে TWD
NT$0.031179421
|1 BWS থেকে AED
د.إ0.0038270393
|1 BWS থেকে CHF
Fr0.000834232
|1 BWS থেকে HKD
HK$0.0081754736
|1 BWS থেকে MAD
.د.م0.0094268216
|1 BWS থেকে MXN
$0.0193646103
|1 BWS থেকে PLN
zł0.0037957556
|1 BWS থেকে RON
лв0.0045361365
|1 BWS থেকে SEK
kr0.0099795003
|1 BWS থেকে BGN
лв0.0017414593
|1 BWS থেকে HUF
Ft0.3538395028
|1 BWS থেকে CZK
Kč0.0218777342
|1 BWS থেকে KWD
د.ك0.00031805095
|1 BWS থেকে ILS
₪0.0035767697