BFG Token প্রাইস (BFG)

BFG Token (BFG) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0157282
$0.0157282$0.0157282
-0.20%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
USD

আজকে BFG Token (BFG) এর প্রাইস

BFG Token(BFG) বর্তমানে 0.0157288USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.16MUSD। BFG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

BFG Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.27%
BFG Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
709.73M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BFG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BFG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ BFG Token (BFG) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, BFG Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BFG Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021151917 ছিল।
গত 60 দিনে, BFG Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007301088 ছিল।
গত 90 দিনে, BFG Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001008959823099014 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.27%
30 দিন$ -0.0021151917-13.44%
60 দিন$ -0.0007301088-4.64%
90 দিন$ -0.001008959823099014-6.02%

BFG Token (BFG) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

BFG Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01565952
$ 0.01565952$ 0.01565952

$ 0.01580095
$ 0.01580095$ 0.01580095

$ 0.0378077
$ 0.0378077$ 0.0378077

+0.03%

-0.27%

-0.08%

BFG Token (BFG) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 11.16M
$ 11.16M$ 11.16M

--
----

709.73M
709.73M 709.73M

BFG Token (BFG) কী?

BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

BFG Token (BFG) এর টোকেনোমিক্স

BFG Token (BFG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BFGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

