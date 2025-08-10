Base Protocol প্রাইস (BASE)
Base Protocol(BASE) বর্তমানে 0.652822USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 313.80KUSD। BASE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BASE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BASE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Base Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.03226075 ছিল।
গত 30 দিনে, Base Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4034088741 ছিল।
গত 60 দিনে, Base Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.0121121189 ছিল।
গত 90 দিনে, Base Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.31009310942748646 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.03226075
|+5.20%
|30 দিন
|$ +0.4034088741
|+61.79%
|60 দিন
|$ +1.0121121189
|+155.04%
|90 দিন
|$ +0.31009310942748646
|+90.48%
Base Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.14%
+5.20%
+54.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.
Base Protocol (BASE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BASEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BASE থেকে VND
₫17,179.01093
|1 BASE থেকে AUD
A$0.99881766
|1 BASE থেকে GBP
￡0.48308828
|1 BASE থেকে EUR
€0.5548987
|1 BASE থেকে USD
$0.652822
|1 BASE থেকে MYR
RM2.76796528
|1 BASE থেকে TRY
₺26.55027074
|1 BASE থেকে JPY
¥95.964834
|1 BASE থেকে ARS
ARS$864.662739
|1 BASE থেকে RUB
₽52.21923178
|1 BASE থেকে INR
₹57.26554584
|1 BASE থেকে IDR
Rp10,529.38562266
|1 BASE থেকে KRW
₩906.69141936
|1 BASE থেকে PHP
₱37.0476485
|1 BASE থেকে EGP
￡E.31.68797988
|1 BASE থেকে BRL
R$3.54482346
|1 BASE থেকে CAD
C$0.89436614
|1 BASE থেকে BDT
৳79.21342148
|1 BASE থেকে NGN
₦999.72508258
|1 BASE থেকে UAH
₴26.96807682
|1 BASE থেকে VES
Bs83.561216
|1 BASE থেকে CLP
$630.626052
|1 BASE থেকে PKR
Rs184.98364192
|1 BASE থেকে KZT
₸352.30192052
|1 BASE থেকে THB
฿21.09920704
|1 BASE থেকে TWD
NT$19.5193778
|1 BASE থেকে AED
د.إ2.39585674
|1 BASE থেকে CHF
Fr0.5222576
|1 BASE থেকে HKD
HK$5.11812448
|1 BASE থেকে MAD
.د.م5.90151088
|1 BASE থেকে MXN
$12.12290454
|1 BASE থেকে PLN
zł2.37627208
|1 BASE থেকে RON
лв2.8397757
|1 BASE থেকে SEK
kr6.24750654
|1 BASE থেকে BGN
лв1.09021274
|1 BASE থেকে HUF
Ft221.51556104
|1 BASE থেকে CZK
Kč13.69620556
|1 BASE থেকে KWD
د.ك0.19911071
|1 BASE থেকে ILS
₪2.23917946