Arcas প্রাইস (ARCAS)
Arcas(ARCAS) বর্তমানে 0.03457314USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.40MUSD। ARCAS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ARCAS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ARCAS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Arcas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016318 ছিল।
গত 30 দিনে, Arcas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0173209771 ছিল।
গত 60 দিনে, Arcas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0152312590 ছিল।
গত 90 দিনে, Arcas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.010592464252704157 ছিল।
Arcas এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.89%
+4.95%
+7.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level.
Arcas (ARCAS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
