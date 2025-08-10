Apex প্রাইস (SN1)
Apex(SN1) বর্তমানে 6.65USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.10MUSD। SN1 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN1 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN1 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Apex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.231478 ছিল।
গত 30 দিনে, Apex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.5039121300 ছিল।
গত 60 দিনে, Apex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.9912764000 ছিল।
গত 90 দিনে, Apex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.231478
|+3.61%
|30 দিন
|$ -1.5039121300
|-22.61%
|60 দিন
|$ -2.9912764000
|-44.98%
|90 দিন
|$ 0
|--
Apex এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.96%
+3.61%
+9.91%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Apex (SN1) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN1টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SN1 থেকে VND
₫174,994.75
|1 SN1 থেকে AUD
A$10.1745
|1 SN1 থেকে GBP
￡4.921
|1 SN1 থেকে EUR
€5.6525
|1 SN1 থেকে USD
$6.65
|1 SN1 থেকে MYR
RM28.196
|1 SN1 থেকে TRY
₺270.4555
|1 SN1 থেকে JPY
¥977.55
|1 SN1 থেকে ARS
ARS$8,807.925
|1 SN1 থেকে RUB
₽531.9335
|1 SN1 থেকে INR
₹583.338
|1 SN1 থেকে IDR
Rp107,258.0495
|1 SN1 থেকে KRW
₩9,236.052
|1 SN1 থেকে PHP
₱377.3875
|1 SN1 থেকে EGP
￡E.322.791
|1 SN1 থেকে BRL
R$36.1095
|1 SN1 থেকে CAD
C$9.1105
|1 SN1 থেকে BDT
৳806.911
|1 SN1 থেকে NGN
₦10,183.7435
|1 SN1 থেকে UAH
₴274.7115
|1 SN1 থেকে VES
Bs851.2
|1 SN1 থেকে CLP
$6,423.9
|1 SN1 থেকে PKR
Rs1,884.344
|1 SN1 থেকে KZT
₸3,588.739
|1 SN1 থেকে THB
฿214.928
|1 SN1 থেকে TWD
NT$198.835
|1 SN1 থেকে AED
د.إ24.4055
|1 SN1 থেকে CHF
Fr5.32
|1 SN1 থেকে HKD
HK$52.136
|1 SN1 থেকে MAD
.د.م60.116
|1 SN1 থেকে MXN
$123.4905
|1 SN1 থেকে PLN
zł24.206
|1 SN1 থেকে RON
лв28.9275
|1 SN1 থেকে SEK
kr63.6405
|1 SN1 থেকে BGN
лв11.1055
|1 SN1 থেকে HUF
Ft2,256.478
|1 SN1 থেকে CZK
Kč139.517
|1 SN1 থেকে KWD
د.ك2.02825
|1 SN1 থেকে ILS
₪22.8095