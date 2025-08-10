ANARCHY প্রাইস (ANARCHY)
ANARCHY(ANARCHY) বর্তমানে 0.0005842USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 252.61KUSD। ANARCHY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ANARCHY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ANARCHY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ANARCHY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ANARCHY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001958927 ছিল।
গত 60 দিনে, ANARCHY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001856458 ছিল।
গত 90 দিনে, ANARCHY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013397260977533335 ছিল।
ANARCHY এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
+4.13%
+26.94%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.
ANARCHY (ANARCHY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ANARCHYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ANARCHY থেকে VND
₫15.373223
|1 ANARCHY থেকে AUD
A$0.000893826
|1 ANARCHY থেকে GBP
￡0.000432308
|1 ANARCHY থেকে EUR
€0.00049657
|1 ANARCHY থেকে USD
$0.0005842
|1 ANARCHY থেকে MYR
RM0.002477008
|1 ANARCHY থেকে TRY
₺0.023759414
|1 ANARCHY থেকে JPY
¥0.0858774
|1 ANARCHY থেকে ARS
ARS$0.7737729
|1 ANARCHY থেকে RUB
₽0.046730158
|1 ANARCHY থেকে INR
₹0.051246024
|1 ANARCHY থেকে IDR
Rp9.422579326
|1 ANARCHY থেকে KRW
₩0.811383696
|1 ANARCHY থেকে PHP
₱0.03315335
|1 ANARCHY থেকে EGP
￡E.0.028357068
|1 ANARCHY থেকে BRL
R$0.003172206
|1 ANARCHY থেকে CAD
C$0.000800354
|1 ANARCHY থেকে BDT
৳0.070886828
|1 ANARCHY থেকে NGN
₦0.894638038
|1 ANARCHY থেকে UAH
₴0.024133302
|1 ANARCHY থেকে VES
Bs0.0747776
|1 ANARCHY থেকে CLP
$0.5643372
|1 ANARCHY থেকে PKR
Rs0.165538912
|1 ANARCHY থেকে KZT
₸0.315269372
|1 ANARCHY থেকে THB
฿0.018881344
|1 ANARCHY থেকে TWD
NT$0.01746758
|1 ANARCHY থেকে AED
د.إ0.002144014
|1 ANARCHY থেকে CHF
Fr0.00046736
|1 ANARCHY থেকে HKD
HK$0.004580128
|1 ANARCHY থেকে MAD
.د.م0.005281168
|1 ANARCHY থেকে MXN
$0.010848594
|1 ANARCHY থেকে PLN
zł0.002126488
|1 ANARCHY থেকে RON
лв0.00254127
|1 ANARCHY থেকে SEK
kr0.005590794
|1 ANARCHY থেকে BGN
лв0.000975614
|1 ANARCHY থেকে HUF
Ft0.198230744
|1 ANARCHY থেকে CZK
Kč0.012256516
|1 ANARCHY থেকে KWD
د.ك0.000178181
|1 ANARCHY থেকে ILS
₪0.002003806