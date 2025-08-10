Amulet Protocol প্রাইস (AMU)
Amulet Protocol(AMU) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 132.04KUSD। AMU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AMU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AMU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Amulet Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Amulet Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Amulet Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Amulet Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.20%
|30 দিন
|$ 0
|-69.39%
|60 দিন
|$ 0
|-4.22%
|90 দিন
|$ 0
|--
Amulet Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.20%
-47.37%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.
Amulet Protocol (AMU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AMUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
