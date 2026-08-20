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Ampleforth Governance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.16922 USD। FORTH-এর মার্কেট ক্যাপ 1,810,351 USD। FORTH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Ampleforth Governance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.16922 USD। FORTH-এর মার্কেট ক্যাপ 1,810,351 USD। FORTH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FORTH সম্পর্কে আরও

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Ampleforth Governance প্রাইস (FORTH)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FORTH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.173092
$0.173092$0.173092
+4.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Ampleforth Governance (FORTH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:00:50 (UTC+8)

Ampleforth Governance-এর আজকের প্রাইস

আজ Ampleforth Governance (FORTH)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.16922, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.45% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FORTH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FORTH-এর জন্য $ 0.16922

Ampleforth Governance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,810,351 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 10.70M FORTH। গত 24 ঘণ্টায়, FORTH এর ট্রেড হয়েছে $ 0.16505 (নিম্ন) এবং $ 0.181848 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 180.47 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.153377

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FORTH গত ঘণ্টায় -1.06% এবং গত 7 দিনে -8.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 627.80K-তে পৌঁছেছে।

Ampleforth Governance (FORTH) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 627.80K
$ 627.80K$ 627.80K

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

10.70M
10.70M 10.70M

15,297,897.14455933
15,297,897.14455933 15,297,897.14455933

Ampleforth Governance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.81M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 627.80K। FORTH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 10.70M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 15297897.14455933। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.59M

Ampleforth Governance-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.16505
$ 0.16505$ 0.16505
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.181848
$ 0.181848$ 0.181848
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.16505
$ 0.16505$ 0.16505

$ 0.181848
$ 0.181848$ 0.181848

$ 180.47
$ 180.47$ 180.47

$ 0.153377
$ 0.153377$ 0.153377

-1.06%

+2.45%

-8.86%

-8.86%

Ampleforth Governance (FORTH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Ampleforth Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00404273 ছিল।
গত 30 দিনে, Ampleforth Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025516683 ছিল।
গত 60 দিনে, Ampleforth Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0086810875 ছিল।
গত 90 দিনে, Ampleforth Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0023804219476203 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00404273+2.45%
30 দিন$ -0.0025516683-1.50%
60 দিন$ -0.0086810875-5.13%
90 দিন$ -0.0023804219476203-0.01%

Ampleforth Governance এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Ampleforth Governance (FORTH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FORTH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Ampleforth Governance (FORTH) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Ampleforth Governance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Ampleforth Governance এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FORTH এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Ampleforth Governance প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Ampleforth Governance (FORTH) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemGovernanceStablecoin Issuer

Ampleforth Governance সম্পর্কে

বর্তমানে Ampleforth Governance-এর মূল্য কত?

Ampleforth Governance বর্তমানে Tk20.8092631497996840000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 2.44%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ FORTH উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

FORTH গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Ethereum Ecosystem,Stablecoin Issuer,Governance ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Ampleforth Governance কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে FORTH কিনছে বা বিক্রি করছে।

Ampleforth Governance অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Ethereum Ecosystem,Stablecoin Issuer,Governance ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, FORTH তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা FORTH রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 10703546.447170038, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Ampleforth Governance-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk22192.6942479869340000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk18.86102324859251940000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Ampleforth Governance সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:00:50 (UTC+8)

Ampleforth Governance (FORTH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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