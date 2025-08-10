Ampleforth প্রাইস (AMPL)
Ampleforth(AMPL) বর্তমানে 1.32USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 30.08MUSD। AMPL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AMPL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AMPL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ampleforth থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.03942701 ছিল।
গত 30 দিনে, Ampleforth থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1166823240 ছিল।
গত 60 দিনে, Ampleforth থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0171553800 ছিল।
গত 90 দিনে, Ampleforth থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0712208892686254 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.03942701
|+3.08%
|30 দিন
|$ +0.1166823240
|+8.84%
|60 দিন
|$ -0.0171553800
|-1.29%
|90 দিন
|$ +0.0712208892686254
|+5.70%
Ampleforth এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.24%
+3.08%
+19.18%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.
Ampleforth (AMPL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AMPLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
