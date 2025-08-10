Alpha Impact প্রাইস (FOLO)
Alpha Impact(FOLO) বর্তমানে 0.00396531USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.15MUSD। FOLO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FOLO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FOLO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Alpha Impact থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00020968 ছিল।
গত 30 দিনে, Alpha Impact থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020665070 ছিল।
গত 60 দিনে, Alpha Impact থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007758743 ছিল।
গত 90 দিনে, Alpha Impact থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000631358131761988 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00020968
|+5.58%
|30 দিন
|$ +0.0020665070
|+52.11%
|60 দিন
|$ +0.0007758743
|+19.57%
|90 দিন
|$ +0.000631358131761988
|+18.94%
Alpha Impact এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.15%
+5.58%
+26.91%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
