Affi Network প্রাইস (AFFI)
Affi Network(AFFI) বর্তমানে 0.01175312USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 71.16KUSD। AFFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AFFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AFFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Affi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Affi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0201260485 ছিল।
গত 60 দিনে, Affi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0180836724 ছিল।
গত 90 দিনে, Affi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00113239484154975 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0201260485
|+171.24%
|60 দিন
|$ +0.0180836724
|+153.86%
|90 দিন
|$ +0.00113239484154975
|+10.66%
Affi Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-1.82%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive!
