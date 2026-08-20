Acolyt প্রাইস (ACOLYT)
আজ Acolyt (ACOLYT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.26% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ACOLYT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ACOLYT-এর জন্য $ 0।
Acolyt বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 101,544 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 997.97M ACOLYT। গত 24 ঘণ্টায়, ACOLYT এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.068293 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ACOLYT গত ঘণ্টায় +0.08% এবং গত 7 দিনে +1.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 839.71-তে পৌঁছেছে।
Acolyt এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 101.54K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 839.71। ACOLYT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 997.97M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 997974695.3421419। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 101.54K।
+0.08%
+5.26%
+1.18%
+1.18%
আজকে, Acolyt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Acolyt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Acolyt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Acolyt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+5.26%
|30 দিন
|$ 0
|-31.02%
|60 দিন
|$ 0
|-35.19%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Acolyt এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Acolyt-এর বর্তমান দাম কত?
Tk এ ট্রেডিং করছে, Acolyt গত ২৪ ঘন্টায় 5.26% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।
টোকেন সরবরাহ কীভাবে ACOLYT-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?
সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 997974695.3421419 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
Acolyt-এর মার্কেট ক্যাপ কত?
এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk12488658.24507038976000, বিশ্বের #5166 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।
২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?
ACOLYT ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।
২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?
টি Tk থেকে Tk পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
Acolyt কীভাবে Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?
একটি Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem টোকেন হিসেবে, ACOLYT উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?
ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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