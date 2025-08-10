Ace Data Cloud প্রাইস ($ACE)
Ace Data Cloud($ACE) বর্তমানে 0.00007122USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 67.96KUSD। $ACE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $ACE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $ACE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ace Data Cloud থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ace Data Cloud থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000471790 ছিল।
গত 60 দিনে, Ace Data Cloud থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000622126 ছিল।
গত 90 দিনে, Ace Data Cloud থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000805119311651643 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.60%
|30 দিন
|$ -0.0000471790
|-66.24%
|60 দিন
|$ -0.0000622126
|-87.35%
|90 দিন
|$ -0.000805119311651643
|-91.87%
Ace Data Cloud এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.23%
-2.60%
+22.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Ace Data Cloud platform is a global SaaS service provider that offers stable and comprehensive digital services for both enterprises and individuals. For enterprises and developers, the Ace Data Cloud platform provides a range of API services, such as popular AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), HTTP proxies (such as mobile cellular proxies, residential proxies, global proxies), datasets, and more. You can view all services and integration documentation at https://platform.acedata.cloud/. For individuals, the Ace Data Cloud platform offers a one-stop, user-friendly interface for the above functions, such as AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), compatible with both desktop and mobile. It also provides out-of-the-box login authorization (such as WeChat, Google, GitHub login) and payment functions; you can view and experience all features at https://hub.acedata.cloud/. Additionally, the Ace Data Cloud platform has open-sourced all the source code of the above UI - Nexior - https://github.com/AceDataCloud/Nexior. Based on Nexior, anyone can build their own one-stop AI platform in minutes and sell it for profit.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Ace Data Cloud ($ACE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $ACEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 $ACE থেকে VND
₫1.8741543
|1 $ACE থেকে AUD
A$0.0001089666
|1 $ACE থেকে GBP
￡0.0000527028
|1 $ACE থেকে EUR
€0.000060537
|1 $ACE থেকে USD
$0.00007122
|1 $ACE থেকে MYR
RM0.0003019728
|1 $ACE থেকে TRY
₺0.0028965174
|1 $ACE থেকে JPY
¥0.01046934
|1 $ACE থেকে ARS
ARS$0.09433089
|1 $ACE থেকে RUB
₽0.0056968878
|1 $ACE থেকে INR
₹0.0062474184
|1 $ACE থেকে IDR
Rp1.1487095166
|1 $ACE থেকে KRW
₩0.0989160336
|1 $ACE থেকে PHP
₱0.004041735
|1 $ACE থেকে EGP
￡E.0.0034570188
|1 $ACE থেকে BRL
R$0.0003867246
|1 $ACE থেকে CAD
C$0.0000975714
|1 $ACE থেকে BDT
৳0.0086418348
|1 $ACE থেকে NGN
₦0.1090655958
|1 $ACE থেকে UAH
₴0.0029420982
|1 $ACE থেকে VES
Bs0.00911616
|1 $ACE থেকে CLP
$0.06879852
|1 $ACE থেকে PKR
Rs0.0201808992
|1 $ACE থেকে KZT
₸0.0384345852
|1 $ACE থেকে THB
฿0.0023018304
|1 $ACE থেকে TWD
NT$0.002129478
|1 $ACE থেকে AED
د.إ0.0002613774
|1 $ACE থেকে CHF
Fr0.000056976
|1 $ACE থেকে HKD
HK$0.0005583648
|1 $ACE থেকে MAD
.د.م0.0006438288
|1 $ACE থেকে MXN
$0.0013225554
|1 $ACE থেকে PLN
zł0.0002592408
|1 $ACE থেকে RON
лв0.000309807
|1 $ACE থেকে SEK
kr0.0006815754
|1 $ACE থেকে BGN
лв0.0001189374
|1 $ACE থেকে HUF
Ft0.0241663704
|1 $ACE থেকে CZK
Kč0.0014941956
|1 $ACE থেকে KWD
د.ك0.0000217221
|1 $ACE থেকে ILS
₪0.0002442846