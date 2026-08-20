MicroVisionChain প্রাইস(SPACEMVC)
আজ MicroVisionChain (SPACEMVC)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01585, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.68% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SPACEMVC থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি SPACEMVC-এর জন্য ৳ 0.01585।
MicroVisionChain বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #4207 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- SPACEMVC। গত 24 ঘণ্টায়, SPACEMVC এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.014577 (নিম্ন) এবং ৳ 0.017422 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 4,591.06263818241778794 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.9316864576661211427।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SPACEMVC গত ঘণ্টায় -7.81% এবং গত 7 দিনে -1.87% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.00K-তে পৌঁছেছে।
No.4207
SPACE
MicroVisionChain এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.00K। SPACEMVC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 332.85K।
-7.81%
+2.68%
-1.87%
-1.87%
MicroVisionChain এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.05056061
|+2.68%
|30 দিন
|৳ +0.00171
|+12.09%
|60 দিন
|৳ -0.0127
|-44.49%
|90 দিন
|৳ -0.02661
|-62.68%
আজ, SPACEMVC এর পরিবর্তন ৳ +0.05056061 (+2.68%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00171(+12.09%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SPACEMVC এর প্রাইস ৳ -0.0127 (-44.49%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.02661 (-62.68%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই MicroVisionChain প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি MicroVisionChain-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, MicroVisionChain এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে MicroVisionChain (SPACEMVC) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.
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