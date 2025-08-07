SOLO সম্পর্কে আরও

Sologenic লোগো

Sologenic প্রাইস(SOLO)

Sologenic (SOLO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.40002
$0.40002$0.40002
+3.28%1D
USD

SOLO এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Sologenic(SOLO) বর্তমানে 0.40009USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 159.55MUSD। SOLO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Sologenic এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 92.17K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.28%
Sologenic এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
398.78M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SOLO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SOLO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

SOLO এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Sologenic এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.012704+3.28%
30 দিন$ +0.01525+3.96%
60 দিন$ +0.13196+49.21%
90 দিন$ +0.16004+66.66%
Sologenic আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, SOLO এর পরিবর্তন $ +0.012704 (+3.28%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Sologenic 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.01525(+3.96%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Sologenic 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SOLO এর প্রাইস $ +0.13196 (+49.21%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Sologenic 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.16004 (+66.66%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

SOLO এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Sologenic এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.38562
$ 0.38562$ 0.38562

$ 0.41099
$ 0.41099$ 0.41099

$ 0.94999
$ 0.94999$ 0.94999

+0.03%

+3.28%

+9.11%

SOLO এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 159.55M
$ 159.55M$ 159.55M

$ 92.17K
$ 92.17K$ 92.17K

398.78M
398.78M 398.78M

Sologenic (SOLO) কী?

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

MEXC-তে Sologenic উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Sologenic এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে SOLO এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Sologenic সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Sologenic কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Sologenic এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Sologenic, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। SOLO এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Sologenic এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Sologenic প্রাইসের ইতিহাস

SOLO এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা SOLO এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Sologenic এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Sologenic (SOLO) এর টোকেনোমিক্স

Sologenic (SOLO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SOLOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Sologenic (SOLO) কীভাবে কিনবেন

Sologenic কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Sologenic কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

SOLO থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SOLO থেকে VND
10,528.36835
1 SOLO থেকে AUD
A$0.6121377
1 SOLO থেকে GBP
0.2960666
1 SOLO থেকে EUR
0.3400765
1 SOLO থেকে USD
$0.40009
1 SOLO থেকে MYR
RM1.6963816
1 SOLO থেকে TRY
16.2716603
1 SOLO থেকে JPY
¥58.81323
1 SOLO থেকে ARS
ARS$526.4304202
1 SOLO থেকে RUB
32.0031991
1 SOLO থেকে INR
35.0958948
1 SOLO থেকে IDR
Rp6,453.0636127
1 SOLO থেকে KRW
555.6769992
1 SOLO থেকে PHP
22.7051075
1 SOLO থেকে EGP
￡E.19.4203686
1 SOLO থেকে BRL
R$2.1724887
1 SOLO থেকে CAD
C$0.5481233
1 SOLO থেকে BDT
48.570926
1 SOLO থেকে NGN
612.6938251
1 SOLO থেকে UAH
16.5357197
1 SOLO থেকে VES
Bs51.21152
1 SOLO থেকে CLP
$387.28712
1 SOLO থেকে PKR
Rs113.4335168
1 SOLO থেকে KZT
216.0285955
1 SOLO থেকে THB
฿12.9309088
1 SOLO থেকে TWD
NT$11.962691
1 SOLO থেকে AED
د.إ1.4683303
1 SOLO থেকে CHF
Fr0.320072
1 SOLO থেকে HKD
HK$3.1367056
1 SOLO থেকে MAD
.د.م3.6168136
1 SOLO থেকে MXN
$7.4336722
1 SOLO থেকে PLN
1.4563276
1 SOLO থেকে RON
лв1.7403915
1 SOLO থেকে SEK
kr3.8288613
1 SOLO থেকে BGN
лв0.6681503
1 SOLO থেকে HUF
Ft135.8505595
1 SOLO থেকে CZK
8.3938882
1 SOLO থেকে KWD
د.ك0.12202745
1 SOLO থেকে ILS
1.3723087

Sologenic সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Sologenic ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Sologenic সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

