Rexas Finance লোগো

Rexas Finance প্রাইস(RXS)

Rexas Finance (RXS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.004597
$0.004597$0.004597
-0.81%1D
USD

RXS এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Rexas Finance(RXS) বর্তমানে 0.004601USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 0.00USD। RXS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Rexas Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 49.84K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.81%
Rexas Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RXS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RXS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

RXS এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Rexas Finance এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00003754-0.80%
30 দিন$ -0.004219-47.84%
60 দিন$ -0.095399-95.40%
90 দিন$ -0.095399-95.40%
Rexas Finance আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, RXS এর পরিবর্তন $ -0.00003754 (-0.80%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Rexas Finance 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.004219(-47.84%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Rexas Finance 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, RXS এর প্রাইস $ -0.095399 (-95.40%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Rexas Finance 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.095399 (-95.40%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

RXS এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Rexas Finance এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.004458
$ 0.004458$ 0.004458

$ 0.004844
$ 0.004844$ 0.004844

$ 0.112
$ 0.112$ 0.112

-0.37%

-0.80%

+51.39%

RXS এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 49.84K
$ 49.84K$ 49.84K

0.00
0.00 0.00

Rexas Finance (RXS) কী?

RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.

MEXC-তে Rexas Finance উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Rexas Finance এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে RXS এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Rexas Finance সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Rexas Finance কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Rexas Finance এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Rexas Finance, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। RXS এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Rexas Finance এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Rexas Finance প্রাইসের ইতিহাস

RXS এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা RXS এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Rexas Finance এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Rexas Finance (RXS) এর টোকেনোমিক্স

Rexas Finance (RXS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RXSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Rexas Finance (RXS) কীভাবে কিনবেন

Rexas Finance কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Rexas Finance কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

RXS থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 RXS থেকে VND
121.075315
1 RXS থেকে AUD
A$0.00703953
1 RXS থেকে GBP
0.00340474
1 RXS থেকে EUR
0.00391085
1 RXS থেকে USD
$0.004601
1 RXS থেকে MYR
RM0.01950824
1 RXS থেকে TRY
0.18712267
1 RXS থেকে JPY
¥0.676347
1 RXS থেকে ARS
ARS$6.05390378
1 RXS থেকে RUB
0.36803399
1 RXS থেকে INR
0.40359972
1 RXS থেকে IDR
Rp74.20966703
1 RXS থেকে KRW
6.39023688
1 RXS থেকে PHP
0.26110675
1 RXS থেকে EGP
￡E.0.22333254
1 RXS থেকে BRL
R$0.02498343
1 RXS থেকে CAD
C$0.00630337
1 RXS থেকে BDT
0.5585614
1 RXS থেকে NGN
7.04592539
1 RXS থেকে UAH
0.19015933
1 RXS থেকে VES
Bs0.588928
1 RXS থেকে CLP
$4.453768
1 RXS থেকে PKR
Rs1.30447552
1 RXS থেকে KZT
2.48430995
1 RXS থেকে THB
฿0.14870432
1 RXS থেকে TWD
NT$0.1375699
1 RXS থেকে AED
د.إ0.01688567
1 RXS থেকে CHF
Fr0.0036808
1 RXS থেকে HKD
HK$0.03607184
1 RXS থেকে MAD
.د.م0.04159304
1 RXS থেকে MXN
$0.08548658
1 RXS থেকে PLN
0.01674764
1 RXS থেকে RON
лв0.02001435
1 RXS থেকে SEK
kr0.04403157
1 RXS থেকে BGN
лв0.00768367
1 RXS থেকে HUF
Ft1.56226955
1 RXS থেকে CZK
0.09652898
1 RXS থেকে KWD
د.ك0.001403305
1 RXS থেকে ILS
0.01578143

Rexas Finance সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Rexas Finance ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

