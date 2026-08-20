Capybobo প্রাইস(PYBOBO)
আজ Capybobo (PYBOBO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0006506, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PYBOBO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি PYBOBO-এর জন্য ৳ 0.0006506।
Capybobo বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- PYBOBO। গত 24 ঘণ্টায়, PYBOBO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0006098 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0009831 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PYBOBO গত ঘণ্টায় -0.27% এবং গত 7 দিনে -19.48% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 290.50K-তে পৌঁছেছে।
TONCOIN
Capybobo এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 290.50K। PYBOBO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 65.06M।
-0.27%
-1.01%
-19.48%
-19.48%
Capybobo এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.000811243
|-1.01%
|30 দিন
|৳ +0.0000305
|+4.91%
|60 দিন
|৳ -0.0000659
|-9.20%
|90 দিন
|৳ -0.0003639
|-35.87%
আজ, PYBOBO এর পরিবর্তন ৳ -0.000811243 (-1.01%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0000305(+4.91%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PYBOBO এর প্রাইস ৳ -0.0000659 (-9.20%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0003639 (-35.87%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Capybobo-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, Capybobo এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Capybobo (PYBOBO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।
Capybobo is creating the next-generation Web3-native Art Toy IP — where gaming, collectibles, and real-world design merge into one seamless experience. Starting with a GameFi foundation and rarity-driven airdrops, the project bridges digital and physical ownership through Outfits for Art Toys, NFT-linked blind boxes, and PBT (Physical-Backed Token) authentication services.Players can utilise $CAPY to unlock long-term game rewards, purchase in-game skins that match real-world outfits, and collect physical toys tied to unique on-chain NFTs. By combining the energy of gaming culture with the style of streetwear and the authenticity of designer toys, Capybobo aims to become a global lifestyle brand with flagship stores, global collaborations, and a thriving community.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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