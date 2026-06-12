Mantis প্রাইস (SN123)
আজ Mantis (SN123)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.78545, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.56% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SN123 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SN123-এর জন্য $ 0.78545।
Mantis বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,738,221 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.48M SN123। গত 24 ঘণ্টায়, SN123 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.77541 (নিম্ন) এবং $ 0.821201 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 7.36 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.630808।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SN123 গত ঘণ্টায় -0.93% এবং গত 7 দিনে -4.94% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 99.56K-তে পৌঁছেছে।
Mantis এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.74M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 99.56K। SN123 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.48M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 3481123.027446356। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.74M।
-0.93%
-0.55%
-4.94%
-4.94%
আজকে, Mantis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0044121798029631 ছিল।
গত 30 দিনে, Mantis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3034939527 ছিল।
গত 60 দিনে, Mantis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2841574304 ছিল।
গত 90 দিনে, Mantis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.4250884431599546 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0044121798029631
|-0.55%
|30 দিন
|$ -0.3034939527
|-38.63%
|60 দিন
|$ -0.2841574304
|-36.17%
|90 দিন
|$ -0.4250884431599546
|-35.11%
2040 সালে, Mantis এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Mantis কী সম্পর্কে?
Mantis হল একটি উল্লম্বভাবে সংহত প্ল্যাটফর্ম, যা ক্রস-চেইন DeFi এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ফি-মুক্ত লেনদেন, MEV-এর প্রতিরোধী ক্ষমতা এবং কাস্টমাইজযোগ্য ও ব্যক্তিগত AI এজেন্ট ব্যবহার করে সুইপ করার ক্ষমতা প্রদান করে, যাতে ব্যবহারকারীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারে এবং সর্বোত্তম ফলাফল পায়।
Mantis কী বিশেষ?
Mantis তার স্বতন্ত্র DISE LLM দিয়ে আলাদা, যা ব্যক্তিগতকৃত এজেন্ট, উন্নত শর্তাধীনতা এবং সহযোগিতামূলক ভল্ট স্ট্র্যাটেজি চালায়। এছাড়াও, এটিতে Type & Trade ইন্টারফেস রয়েছে, যা Solana, Ethereum এবং ক্রস-চেইন প্ল্যাটফর্মে একটি সহজ ট্রেডিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
কোনটির বর্তমান দাম Mantis?
Mantis (SN123) এর লাইভ দাম হল Tk96.5252493185491000000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
Mantis বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
Mantis বর্তমানে বাজারে #2000 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk336504506.60676915800000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
SN123 এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
SN123 এর প্রচলিত সরবরাহ হল 3481123.027446356 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
Mantis এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, Mantis এর দাম Tk95.2914171164251800000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk100.91874882633119800000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
Mantis এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
Mantis এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk904.4825704812800000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk77.52103822284718400000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে SN123 এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
Mantis এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় -0.55% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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