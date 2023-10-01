Jasmy (JASMY) এর টোকেনোমিক্স

Jasmy (JASMY) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
Jasmy (JASMY) এর তথ্য

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
https://www.jasmy.co.jp/en_company.html
হোয়াইটপেপার:
https://www.jasmy.co.jp/images/whitepaper.pdf
ব্লক এক্সপ্লোরার:
https://etherscan.io/token/0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC

Jasmy (JASMY) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ

Jasmy (JASMY) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।

মার্কেট ক্যাপ:
$ 817.03M
$ 817.03M$ 817.03M
মোট সরবরাহ:
$ 50.00B
$ 50.00B$ 50.00B
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 49.44B
$ 49.44B$ 49.44B
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
$ 826.20M
$ 826.20M$ 826.20M
সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 5.00262
$ 5.00262$ 5.00262
সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 0.002747024523852261
$ 0.002747024523852261$ 0.002747024523852261
বর্তমান প্রাইস:
$ 0.016524
$ 0.016524$ 0.016524

Jasmy (JASMY) এর বিস্তারিত টোকেন কাঠামো

JASMY টোকেন কীভাবে ইস্যু করা হয়, বরাদ্দ করা হয় এবং আনলক করা হয় তা আরও গভীরভাবে জানুন। এই অংশটি টোকেনের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল দিকগুলো তুলে ধরে: উপযোগিতা, প্রণোদনা এবং ভেস্টিং।

Overview

JasmyCoin (JASMY) is an ERC-20 token on Ethereum with a maximum supply of 50 billion tokens. The project aims to power an IoT data platform, but as of August 2024, the ecosystem is not yet operational, and the token's primary utility is for payment, investment, and trading on exchanges.

Issuance Mechanism

  • Total Supply: 50,000,000,000 JASMY (fixed, no inflation).
  • Token Standard: ERC-20 on Ethereum.

Allocation Mechanism

The most recent and verifiable allocation (from project documentation and Medium posts) is as follows:

Allocation CategoryAmount (JASMY)% of Max SupplyUnlock/Distribution Details
Ecosystem24,000,000,00048.00%Locked, distributed as business grows (instant unlock at allocation, but gradual use)
Funds & Institutional Investors13,500,000,00027.00%Locked, distributed linearly/daily from Oct 2021 to Sep 2023
Contributors & Communities10,000,000,00020.00%Fully unlocked at token genesis (Oct 2021)
Incentive Fund2,500,000,0005.00%Cliff unlock, fully unlocked on Oct 1, 2023 if milestones achieved (details not disclosed)

Usage and Incentive Mechanism

  • Planned Utility:
    • Pay service fees on the Jasmy platform.
    • Purchase access to data in Personal Data Lockers (PDLs).
    • Medium of exchange for products/services on partner platforms.
  • Current Utility (as of Aug 2024):
    • No active platform utility; only used for payments, investment, and trading.
    • No evidence of active staking, liquidity mining, or user rewards.
    • No claims on capital, voting rights, or profit-sharing for holders.

Locking and Unlocking Mechanism

Allocation CategoryUnlock MechanismUnlock Schedule/Details
EcosystemInstant (locked for use)Tokens available from Oct 2021, distributed as business grows (no fixed schedule)
Funds & Institutional InvestorsLinear (daily)Unlocked daily from Oct 2021 to Sep 2023
Contributors & CommunitiesInstantFully unlocked at token genesis (Oct 2021)
Incentive FundCliffFully unlocked on Oct 1, 2023, if milestones achieved (milestones not publicly listed)
  • Unlocking Timeframes:
    • Most major unlocks completed by late 2023.
    • As of August 2024, the vast majority of tokens are unlocked and in circulation.

Additional Notes

  • Acquisition: JASMY can be purchased on major centralized and decentralized exchanges.
  • Staking: Staking was announced for BEP-20 JASMY on BNB Smart Chain, but no evidence of an active program as of August 2024.
  • Concentration: As of August 2024, the top 10 wallets hold ~35.89% of the supply, with some large exchange wallets among them.

Summary Table

CategoryAmount (JASMY)% of SupplyUnlock MechanismUnlock Period/Status
Ecosystem24,000,000,00048.00%Instant/LockedAs business grows (since Oct 2021)
Funds & Institutional Investors13,500,000,00027.00%Linear/DailyOct 2021 – Sep 2023 (completed)
Contributors & Communities10,000,000,00020.00%InstantFully unlocked (Oct 2021)
Incentive Fund2,500,000,0005.00%CliffFully unlocked (Oct 2023, if milestones met)

Limitations and Transparency

  • There have been multiple versions of allocation plans in whitepapers and Medium posts; the above reflects the most recent and verifiable data.
  • Some details, such as the specific milestones for the Incentive Fund unlock, have not been publicly disclosed.
  • No evidence of ongoing or future scheduled unlocks as of August 2024.

In summary: JasmyCoin's token economics are characterized by a fixed supply, major unlocks completed by 2023, and a current lack of active platform utility or incentive mechanisms. Most tokens are now liquid, with a significant portion held by large wallets and exchanges.

Jasmy (JASMY) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

Jasmy (JASMY) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক JASMY টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো JASMY টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি JASMY এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, JASMYটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

ডিসক্লেইমার

এই পৃষ্ঠার টোকেনোমিক্স ডেটা তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। MEXC এর নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে গভীর গবেষণা করুন।