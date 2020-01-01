Holdstation (HOLDSTATION) এর টোকেনোমিক্স

Holdstation (HOLDSTATION) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
Holdstation (HOLDSTATION) এর তথ্য

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
https://holdstation.com/
হোয়াইটপেপার:
https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf
ব্লক এক্সপ্লোরার:
https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2

মার্কেট ক্যাপ:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
মোট সরবরাহ:
--
----
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
--
----
সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 5.261
$ 5.261$ 5.261
সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 0.5987876567755669
$ 0.5987876567755669$ 0.5987876567755669
বর্তমান প্রাইস:
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

Holdstation (HOLDSTATION) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

Holdstation (HOLDSTATION) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক HOLDSTATION টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো HOLDSTATION টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি HOLDSTATION এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, HOLDSTATIONটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

Holdstation (HOLDSTATION) এর প্রাইস হিস্টরি

HOLDSTATIONএর প্রাইস হিস্টরি বিশ্লেষণ ব্যবহারকারীদেরকে অতীতের মার্কেটের গতিবিধি, গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং অস্থিরতার ধরণ বুঝতে সহায়তা করে। আপনি সর্বকালের সর্বোচ্চ ট্র্যাক করছেন বা ট্রেন্ড সনাক্ত করছেন, যা হিস্টোরিকাল ডেটা প্রাইস প্রেডিকশন এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

HOLDSTATION এর প্রাইস প্রেডিকশন

জানতে চান কোথায় HOLDSTATION এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের HOLDSTATION প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

