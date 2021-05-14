DFYN Token (DFYN) এর টোকেনোমিক্স

DFYN Token (DFYN) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
DFYN Token (DFYN) এর তথ্য

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
https://dfyn.network/
হোয়াইটপেপার:
https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf
ব্লক এক্সপ্লোরার:
https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

DFYN Token (DFYN) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ

DFYN Token (DFYN) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।

মার্কেট ক্যাপ:
$ 553.11K
$ 553.11K$ 553.11K
মোট সরবরাহ:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 171.88M
$ 171.88M$ 171.88M
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
$ 804.50K
$ 804.50K$ 804.50K
সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 8.5005
$ 8.5005$ 8.5005
সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 0.002747020679671152
$ 0.002747020679671152$ 0.002747020679671152
বর্তমান প্রাইস:
$ 0.003218
$ 0.003218$ 0.003218

DFYN Token (DFYN) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

DFYN Token (DFYN) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক DFYN টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো DFYN টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি DFYN এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, DFYNটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

কীভাবে DFYN কিনবেন

আপনার পোর্টফোলিওতে DFYN Token (DFYN) যোগ করতে আগ্রহী? MEXC ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার এবং পিয়ার-টু-পিয়ার ট্রেডিং সহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে DFYN ক্রয় সমর্থন করে। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার হোন না কেন, MEXC ক্রিপ্টো কেনাকাটা সহজ এবং নিরাপদ করে তোলে।

DFYN Token (DFYN) এর প্রাইস হিস্টরি

DFYNএর প্রাইস হিস্টরি বিশ্লেষণ ব্যবহারকারীদেরকে অতীতের মার্কেটের গতিবিধি, গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং অস্থিরতার ধরণ বুঝতে সহায়তা করে। আপনি সর্বকালের সর্বোচ্চ ট্র্যাক করছেন বা ট্রেন্ড সনাক্ত করছেন, যা হিস্টোরিকাল ডেটা প্রাইস প্রেডিকশন এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

DFYN এর প্রাইস প্রেডিকশন

জানতে চান কোথায় DFYN এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের DFYN প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

ডিসক্লেইমার

এই পৃষ্ঠার টোকেনোমিক্স ডেটা তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। MEXC এর নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে গভীর গবেষণা করুন।