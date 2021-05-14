DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

নামDFYN

র‍্যাঙ্কNo.2339

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.10%

সার্কুলেশন সরবরাহ171,878,614.9681

সর্বোচ্চ সরবরাহ250,000,000

মোট সাপ্লাই198,284,457

সার্কুলেশন রেট0.6875%

ইস্যু্র তারিখ2021-05-14 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ8.35454802,2021-05-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.002747020679671152,2025-08-02

পাবলিক ব্লকচেইনETH

