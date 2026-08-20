Collect on Fanable প্রাইস(COLLECT)
আজ Collect on Fanable (COLLECT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.05008, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.78% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান COLLECT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি COLLECT-এর জন্য ৳ 0.05008।
Collect on Fanable বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- COLLECT। গত 24 ঘণ্টায়, COLLECT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.04676 (নিম্ন) এবং ৳ 0.05406 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, COLLECT গত ঘণ্টায় +1.11% এবং গত 7 দিনে -10.42% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 104.34K-তে পৌঁছেছে।
BSC
Collect on Fanable এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 104.34K। COLLECT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 3000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 150.24M।
+1.11%
+1.78%
-10.42%
-10.42%
Collect on Fanable এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.1070357
|+1.78%
|30 দিন
|৳ +0.0027
|+5.69%
|60 দিন
|৳ -0.00116
|-2.27%
|90 দিন
|৳ -0.00323
|-6.06%
আজ, COLLECT এর পরিবর্তন ৳ +0.1070357 (+1.78%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0027(+5.69%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, COLLECT এর প্রাইস ৳ -0.00116 (-2.27%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00323 (-6.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Collect on Fanable (COLLECT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Collect on Fanable প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Collect on Fanable-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
COLLECT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
COLLECT_USDT 4 ঘন্টার সময়সীমায় 0.04956 পর্যন্ত চলছে, যা কেন্দ্রবিন্দু 0.04949-এর উপরে অবস্থিত। মূল্য S1 এবং R1 এর মধ্যে একটি সংকীর্ণ ব্যাপ্তির মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। গড়ের সিস্টেম বৈশিষ্ট্যগতভাবে বাই সিগন্যাল প্রদর্শন করছে, কারণ 7টি MA এবং EMA সকলেই ঊর্ধ্বমুখী দিকে নির্দেশ করছে। কেন্দ্রবিন্দু ও গড়ের দিকনির্দেশের মধ্যে বিপরীতধর্মী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, ফলে বাজারের গঠন হয়েছে দোলনশীল সংগঠনের পর্যায়ে। MACD ডাইভারজেন্স রেকর্ড করেছে, দ্রুত ও ধীর লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। RSI অতি বিক্রয় অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, যা স্বাভাবিকভাবেই স্বল্পমেয়াদী বিক্রয়ের চাপ প্রকাশ করছে। KDJ এবং StochRSI নিম্ন মাত্রায় চলছে, যার ফলে গতিশীলতা সূচকে বিভিন্ন স্তরের প্রকাশ ঘটেছে। ওলাটাইলিটি নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, Bollinger Bands সংকুচিত হয়েছে, ফলে বাজারে কোনো একতরফা গতিশীলতার অভাব রয়েছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার গতিশীলতা বিক্ষিপ্ত হওয়ায় একটি সমন্বিত প্রবণতা গঠিত হয়নি। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর R1 এ 0.0504 এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.7% দূরে। নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 এ 0.04847 এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.2% দূরে। দূরবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তর হল R2 0.05141 এবং S2 0.04756। যদি মূল্য R1 অতিক্রম করে তবে উপরের স্থান পরীক্ষা করবে, আর যদি S1 অতিক্রম করে তবে S2 এর দিকে নজর দেবে। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রবিন্দুর খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে, এবং উপরে ও নিচের গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Collect on Fanable এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Collect on Fanable (COLLECT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.
Collect on Fanable সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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