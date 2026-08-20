COCO BSC প্রাইস(COCO)
আজ COCO BSC (COCO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.16038, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.74% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান COCO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি COCO-এর জন্য ৳ 0.16038।
COCO BSC বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #4042 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 COCO। গত 24 ঘণ্টায়, COCO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.15693 (নিম্ন) এবং ৳ 0.16529 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 41.7849081179583702297 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.0004982337807016493।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, COCO গত ঘণ্টায় -0.44% এবং গত 7 দিনে -11.52% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 25.48K-তে পৌঁছেছে।
No.4042
0.00%
BSC
COCO BSC এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 25.48K। COCO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 160.38M।
-0.44%
+0.74%
-11.52%
-11.52%
COCO BSC এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.1439749
|+0.74%
|30 দিন
|৳ -0.04028
|-20.08%
|60 দিন
|৳ -0.06445
|-28.67%
|90 দিন
|৳ -0.10247
|-38.99%
আজ, COCO এর পরিবর্তন ৳ +0.1439749 (+0.74%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.04028(-20.08%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, COCO এর প্রাইস ৳ -0.06445 (-28.67%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.10247 (-38.99%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি COCO BSC-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, COCO BSC এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে COCO BSC (COCO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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COCOBSC is a community-driven cryptocurrency designed to leverage internet culture, social virality, and decentralized finance principles. COCO aims to provide transparent tokenomics, fair launch mechanics, and strong community incentives while embracing the playful nature of meme culture.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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