ZYGO

Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

নামZYGO

র‍্যাঙ্কNo.3746

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.011402993530255093,2024-08-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000026196639138267,2025-02-22

পাবলিক ব্লকচেইনBASE

ভূমিকাZygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

