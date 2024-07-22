ZKL

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

নামZKL

র‍্যাঙ্কNo.1432

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.81%

সার্কুলেশন সরবরাহ329,519,841

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.3295%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.748212614127982,2024-07-22

সর্বনিম্ন প্রাইস0.0117813791188444,2025-08-03

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

