$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.

নামYEE

র‍্যাঙ্কNo.1162

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.16%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,000,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট1%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.03029092316474923,2026-01-05

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000001583969794063,2025-04-08

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

Loading...