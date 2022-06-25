XSPECTAR

xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages.

নামXSPECTAR

র‍্যাঙ্কNo.6094

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ88,888,888

মোট সাপ্লাই88,888,888

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.25624388611830134,2022-06-25

সর্বনিম্ন প্রাইস0.002719112994460629,2025-07-14

পাবলিক ব্লকচেইনXRP

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

