vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

নামVVAIFU

র‍্যাঙ্কNo.1723

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.04%

সার্কুলেশন সরবরাহ993,298,148.78998

সর্বোচ্চ সরবরাহ999,904,308.86

মোট সাপ্লাই993,298,148.78998

সার্কুলেশন রেট0.9933%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.21126701735659592,2024-11-19

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00002140115072816,2024-10-20

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাvvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

