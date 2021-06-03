UNO

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

নামUNO

র‍্যাঙ্কNo.2572

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.04%

সার্কুলেশন সরবরাহ111,566,779

সর্বোচ্চ সরবরাহ384,649,206

মোট সাপ্লাই316,649,184

সার্কুলেশন রেট0.29%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.23343715,2021-06-03

সর্বনিম্ন প্রাইস0.002067445721327751,2025-07-11

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...