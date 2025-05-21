TGT

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

নামTGT

র‍্যাঙ্কNo.2279

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,71%

সার্কুলেশন সরবরাহ160 822 499

সর্বোচ্চ সরবরাহ1 000 000 000

মোট সাপ্লাই1 000 000 000

সার্কুলেশন রেট0.1608%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.21934455720639162,2025-05-21

সর্বনিম্ন প্রাইস0.004068837884277866,2025-08-18

পাবলিক ব্লকচেইনIMMUTABLE

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

