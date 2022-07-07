TAVA

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

নামTAVA

র‍্যাঙ্কNo.1315

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,01%

সার্কুলেশন সরবরাহ695 877 944,465572

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই1 000 000 000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.447659566153262,2022-07-07

সর্বনিম্ন প্রাইস0.008411259153674097,2025-04-14

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

