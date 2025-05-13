SUPR

Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans.

নামSUPR

র‍্যাঙ্কNo.4318

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই10,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.003601915177822995,2025-05-13

সর্বনিম্ন প্রাইস0.002055470113558929,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনSUPERSEED

ভূমিকাSuperseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans.

