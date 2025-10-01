STRIKE

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

নামSTRIKE

র‍্যাঙ্কNo.1590

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)2.48%

সার্কুলেশন সরবরাহ209,900,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ2,000,000,000

মোট সাপ্লাই2,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.1049%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.04711552179324889,2025-10-01

সর্বনিম্ন প্রাইস0.01216602536876859,2025-10-15

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

