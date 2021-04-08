ROCKI

ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation.

নামROCKI

র‍্যাঙ্কNo.3170

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,00%

সার্কুলেশন সরবরাহ8 057 237

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই100 000 000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.20717802,2021-04-08

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000738922926928705,2023-08-22

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

