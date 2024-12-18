REX

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

নামREX

র‍্যাঙ্কNo.436

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.17%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,951,539,276

সর্বোচ্চ সরবরাহ3,000,000,000

মোট সাপ্লাই3,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.6505%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.0812724117127036,2024-12-18

সর্বনিম্ন প্রাইস0.004696973482696565,2025-06-17

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

