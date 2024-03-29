REI

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

নামREI

র‍্যাঙ্কNo.940

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.18%

সার্কুলেশন সরবরাহ950,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.3574708591914533,2024-03-29

সর্বনিম্ন প্রাইস0.013414807506717278,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনREI

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

Loading...