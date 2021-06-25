PLUG

Advanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form.

নামPLUG

র‍্যাঙ্কNo.6668

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই0

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ2021-06-25 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.03304379164159912,2021-11-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000045308575761496,2025-06-23

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাAdvanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

