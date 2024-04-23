PBUX

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

নামPBUX

র‍্যাঙ্কNo.1975

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.10%

সার্কুলেশন সরবরাহ381,850,575.9364538

সর্বোচ্চ সরবরাহ400,000,000

মোট সাপ্লাই400,000,000

সার্কুলেশন রেট0.9546%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.6203105863157017,2024-04-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00231295757668434,2025-06-20

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকা1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

