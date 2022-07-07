OLE

OpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

নামOLE

র‍্যাঙ্কNo.2053

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.02%

সার্কুলেশন সরবরাহ188,630,573

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.1886%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.00400245789222,2022-07-07

সর্বনিম্ন প্রাইস0.004312858130636455,2025-03-14

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাOpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

