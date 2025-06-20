NURA

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

নামNURA

র‍্যাঙ্কNo.2087

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.02%

সার্কুলেশন সরবরাহ10,000,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই10,000,000,000

সার্কুলেশন রেট1%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.002280932236681356,2025-06-20

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000097796942709211,2025-08-19

পাবলিক ব্লকচেইনETH

