MUMU

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

নামMUMU

র‍্যাঙ্কNo.1246

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ2,283,204,416,985

সর্বোচ্চ সরবরাহ2,329,915,213,859.14

মোট সাপ্লাই2,329,915,213,859.14

সার্কুলেশন রেট0.9799%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.000120152125296415,2024-07-29

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000002228291124841,2025-04-06

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাMUMU is a meme coin on the Solana chain.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

